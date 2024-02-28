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«Метражи»: Инвестиции в недвижимость. Флиппинг

28.02.2024 19:00 «ПЛН-FM»

После недолгих каникул на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вернулся проект о недвижимости «Метражи».

В конце 2023 года в сфере недвижимости наблюдался ажиотаж на фоне ужесточения условий выдачи ипотеки с господдержкой. Люди, присмотревшие жильё в новостройках, стремились оформить сделки до 23 декабря, пока не начали действовать новые правила. Как чувствует себя рынок недвижимости в начале года? Каков прогноз на будущее? В какую сторону колеблются цены на рынке недвижимости? Подходящее ли сейчас время для инвестиций в недвижимость? Что такое флиппинг? Есть ли спрос на коммерческую недвижимость?

Эти вопросы сегодня обсудили Константин Калиниченко и его соведущий - генеральный директор ООО «Этажи-Псков»Роман Максименко.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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