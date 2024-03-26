«Метражи»: О флиппинге в деталях

Предыдущий выпуск «Метражей» на тему «Инвестиции в недвижимость» вызвал большой резонанс — радиослушателей заинтересовала тема флиппинга, поэтому в новом выпуске Константин Калиниченко и генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко обсудили ее более детально.

Насколько флиппинг востребован в нашем регионе?

Как подбирать оптимальные объекты для флиппинга?

Есть ли в Пскове объекты, подходящие для флиппинга?

Как извлечь максимальную выгоду при продаже объектов, которые приобретались в рамках стратегии флиппинга?

Об этом и многом другом - в течение ближайших 30 минут.

Источник: ПЛН-FM