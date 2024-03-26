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«Метражи»: О флиппинге в деталях
27.03.2024 19:00 «ПЛН-FM»
Предыдущий выпуск «Метражей» на тему «Инвестиции в недвижимость» вызвал большой резонанс — радиослушателей заинтересовала тема флиппинга, поэтому в новом выпуске Константин Калиниченко и генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко обсудили ее более детально.
- Насколько флиппинг востребован в нашем регионе?
- Как подбирать оптимальные объекты для флиппинга?
- Есть ли в Пскове объекты, подходящие для флиппинга?
- Как извлечь максимальную выгоду при продаже объектов, которые приобретались в рамках стратегии флиппинга?
Об этом и многом другом - в течение ближайших 30 минут.
Источник: ПЛН-FM
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