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«Метражи»: Как завершение госпрограммы по льготной ипотеке отразится на рынке недвижимости?

12.06.2024 19:00 «ПЛН-FM»

Тема нового выпуска – льготная программа по новостройкам. Она была введена в качестве меры господдержки в период пандемии и коронавируса, но с 1 июля текущего года будет отменена.

Какова сейчас динамика строительного рынка в псковском регионе? Как льготная ипотека повлияла на цены на рынке недвижимости? Как изменятся спрос и цены после того, как срок действия программы льготной ипотеки истечет? Эти и другие вопросы ведущий программы - генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко - обсудил с руководителем отдела продаж группы компаний «Реставрационные мастерские» Андреем Мониным.

 

 

Напомним, программа «Метражи» - это все о покупке, продаже и аренде жилья, профессиональная точка зрения, советы экспертов, ипотека, загородная недвижимость и новостройки, секреты сделок и вся правда о риэлторском бизнесе в Пскове.

Источник: ПЛН-FM



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