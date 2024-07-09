«Метражи»: Чем полезен хоумстейджинг?

Тема нового выпуска - хоумстейджинг.

Для чего в стратегии флиппинга нужен хоумстейджинг? Чем хоумстейджинг отличается от дизайна? Какие цели у дизайна и хоумстейджинга? Что такое наука Васту?

Эти и другие вопросы ведущий программы - генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко - обсудил со специалистом по хоумстейджингу компании «Этажи-Псков» Валерией Сергеевой.

Источник: ПЛН-FM