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«Метражи»: Чем полезен хоумстейджинг?
10.07.2024 19:00 «ПЛН-FM»
Тема нового выпуска - хоумстейджинг.
Для чего в стратегии флиппинга нужен хоумстейджинг? Чем хоумстейджинг отличается от дизайна? Какие цели у дизайна и хоумстейджинга? Что такое наука Васту?
Эти и другие вопросы ведущий программы - генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко - обсудил со специалистом по хоумстейджингу компании «Этажи-Псков» Валерией Сергеевой.
Источник: ПЛН-FM
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