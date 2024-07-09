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«Метражи»: Чем полезен хоумстейджинг?

10.07.2024 19:00 «ПЛН-FM»

Тема нового выпуска - хоумстейджинг.

Для чего в стратегии флиппинга нужен хоумстейджинг? Чем хоумстейджинг отличается от дизайна? Какие цели у дизайна и хоумстейджинга? Что такое наука Васту?

Эти и другие вопросы ведущий программы - генеральный директор ООО «Этажи-Псков» Роман Максименко - обсудил со специалистом по хоумстейджингу компании «Этажи-Псков» Валерией Сергеевой.

 

Источник: ПЛН-FM



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