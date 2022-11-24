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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Я изменял тебе, страна родная
25.11.2022 10:50 «ПЛН-FM»
Радиостанция «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. «Поэт и правдоруб» освоил новый для себя инструмент — укулеле — и сегодня споет вам песню про «измену Родине».
Источник: ПЛН-FM
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