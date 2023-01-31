«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о вере в миражи

Радиостанция «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Недавно министр транспорта Виталий Савельев заявил о том, что у России есть все необходимые запчасти для используемых самолетов. Так что мы можем не переживать и летать. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM