«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о вере в миражи
01.02.2023 12:55 «ПЛН-FM»
Радиостанция «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Недавно министр транспорта Виталий Савельев заявил о том, что у России есть все необходимые запчасти для используемых самолетов. Так что мы можем не переживать и летать. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».
Источник: ПЛН-FM
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