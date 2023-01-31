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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о вере в миражи

01.02.2023 12:55 «ПЛН-FM»

Радиостанция «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Недавно министр транспорта Виталий Савельев заявил о том, что у России есть все необходимые запчасти для используемых самолетов. Так что мы можем не переживать и летать. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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