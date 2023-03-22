14:00 «Сообразим на троих»: Братья навек, транспортные проблемы и смена псковского представителя в Общественной палате
22.03.2023 18:20 «Дневной дозор»: Нужна ли система оценки работы чиновников и депутатов на «Госуслугах»?
22.03.2023 14:00 «Дом Советов»: Игорь Дитрих о работе 11-м округе и актуальных вопросах здравоохранения
«Поэт и правдоруб»: Песня о надежде на дядюшку Си
23.03.2023 19:00 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Председатель КНР Си Цзиньпин на днях совершил государственный визит в Россию. На этот визит возлагались большие надежды, ему уделялось много внимания. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».
Источник: ПЛН-FM
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