«Поэт и правдоруб»: Песня о надежде на дядюшку Си

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Председатель КНР Си Цзиньпин на днях совершил государственный визит в Россию. На этот визит возлагались большие надежды, ему уделялось много внимания. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM