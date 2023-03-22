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«Поэт и правдоруб»: Песня о надежде на дядюшку Си

23.03.2023 19:00 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Председатель КНР Си Цзиньпин на днях совершил государственный визит в Россию. На этот визит возлагались большие надежды, ему уделялось много внимания. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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