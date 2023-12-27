27.12.2023 18:30 «Беседка»: О деятельности регионального филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
27.12.2023 14:00 «Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах развития Псковской области в 2023 году
«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: 23-й «Суперджетом» пролетел...
28.12.2023 08:15 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Под занавес 2023 года «поэт и правдоруб» исполнит новогоднюю песню о нашей жизни.
Источник: ПЛН-FM
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