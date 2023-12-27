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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: 23-й «Суперджетом» пролетел...

28.12.2023 08:15 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Под занавес 2023 года «поэт и правдоруб» исполнит новогоднюю песню о нашей жизни.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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