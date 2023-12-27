«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: 23-й «Суперджетом» пролетел...

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Под занавес 2023 года «поэт и правдоруб» исполнит новогоднюю песню о нашей жизни.

Источник: ПЛН-FM