«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Пухнет, словно на дрожжах, экономика...

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Свою новую песню «поэт и правдоруб» посвятил российской экономике.

Источник: ПЛН-FM