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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Пухнет, словно на дрожжах, экономика...

19.06.2024 08:30 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Свою новую песню «поэт и правдоруб» посвятил российской экономике.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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