«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: О Сенате

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Как известно, из двух мест сенаторов в Совете Федерации одно от Псковской области осталось вакантно. Этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM