«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Наша жизнь - сплошные мифы и растущие тарифы...

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Новая песня «поэта и правдоруба» посвящена общим событиям, происходящим в нашей стране.

Источник: ПЛН-FM