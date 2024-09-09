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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Наша жизнь - сплошные мифы и растущие тарифы...
10.09.2024 13:00 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Новая песня «поэта и правдоруба» посвящена общим событиям, происходящим в нашей стране.
Источник: ПЛН-FM
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