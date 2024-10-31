www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
22 октября 24 октября 21 октября 18 октября 21 октября 24 октября Телефон прямого эфира 22 октября 22 октября 23 октября 21 октября 2 августа 17 октября 17 октября Телефон прямого эфира 22 октября

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Старая, давно написанная песня

01.11.2024 08:20 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Сегодня активно обсуждается введение так называемого «честного знака», которым будут маркировать одежду. Поэтому «поэту и правдорубу» вспомнилась старенькая, давно написанная песенка про систему «Платон».

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нужно ли вернуть обязательное распределение молодых специалистов?










  смотреть результаты



Нужно ли вернуть обязательное распределение молодых специалистов?










  смотреть результаты