«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Старая, давно написанная песня

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Сегодня активно обсуждается введение так называемого «честного знака», которым будут маркировать одежду. Поэтому «поэту и правдорубу» вспомнилась старенькая, давно написанная песенка про систему «Платон».

Источник: ПЛН-FM