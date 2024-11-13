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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о прекрасной стране
14.11.2024 08:45 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Не секрет, что Россия выстраивает стратегические отношения с Корейской Народно-Демократической Республикой. Сегодня «поэт и правдоруб» споет песню, посвященную этой прекрасной стране.
Источник: ПЛН-FM
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