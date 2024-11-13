«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о прекрасной стране

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Не секрет, что Россия выстраивает стратегические отношения с Корейской Народно-Демократической Республикой. Сегодня «поэт и правдоруб» споет песню, посвященную этой прекрасной стране.

Источник: ПЛН-FM