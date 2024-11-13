www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
18 октября 21 октября 22 октября 8 ноября 24 октября 21 октября 23 октября 2 августа 8 ноября 7 ноября 17 октября 22 октября Телефон прямого эфира 22 октября 21 октября 22 октября

«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о прекрасной стране

14.11.2024 08:45 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Не секрет, что Россия выстраивает стратегические отношения с Корейской Народно-Демократической Республикой. Сегодня «поэт и правдоруб» споет песню, посвященную этой прекрасной стране.

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ждете ли вы изменений в жизни россиян после избрания Трампа?











  смотреть результаты



Ждете ли вы изменений в жизни россиян после избрания Трампа?











  смотреть результаты