«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня про соседей

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Новая песня «поэта и правдоруба» посвящена отношениям между соседями - соседями по коммуналке, по дому, по стране, по миру…

Источник: ПЛН-FM