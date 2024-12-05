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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня про соседей
06.12.2024 12:40 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Новая песня «поэта и правдоруба» посвящена отношениям между соседями - соседями по коммуналке, по дому, по стране, по миру…
Источник: ПЛН-FM
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