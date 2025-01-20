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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о стратегическом сотрудничестве

21.01.2025 08:30 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В СМИ прошло сообщение, что Россия и Иран подписали договор о стратегическом сотрудничестве. Этому событию и посвящена песня «поэта и правдоруба».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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