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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о телефонных мошенниках
19.02.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В средствах массовой информации постоянно появляется сообщения, что телефонные мошенники обманывают российских граждан. Этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».
Источник: ПЛН-FM
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