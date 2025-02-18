«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о телефонных мошенниках

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. В средствах массовой информации постоянно появляется сообщения, что телефонные мошенники обманывают российских граждан. Этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

Источник: ПЛН-FM