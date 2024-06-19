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«На пятой передаче»: Статистика штрафов за нарушения ПЛД, выявленные при помощи камер фотовидеофиксации

20.06.2024 08:30 «ПЛН-FM»

Денис Бахтин и начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Федоров поговорили о работе камер фотовидеофиксации на дорогах региона, в частности, о том, на каких трассах они установлены и как меняется статистика штрафов за нарушения ПДД, выявленные с их помощью.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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