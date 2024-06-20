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«На пятой передаче»: О проекте закона о штрафах за опасное вождение и нововведениях на светофорах

21.06.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Сегодня в программе:

  • что не так с проектом закона о штрафах за опасное вождение,
  • насколько закон применим в Пскове,
  • кто будет фиксировать нарушения
  • почему закон не будет работать.

Кроме того, обсудим, какие нововведения ожидают псковичей на светофорах.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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