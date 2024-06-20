12:50 «На пятой передаче»: О проекте закона о штрафах за опасное вождение и нововведениях на светофорах
20.06.2024 14:00 «Сообразим на троих»: Новая спортивная реальность, фестивали нон-стоп и старт выборов
20.06.2024 08:30 «На пятой передаче»: Статистика штрафов за нарушения ПЛД, выявленные при помощи камер фотовидеофиксации
«На пятой передаче»: О проекте закона о штрафах за опасное вождение и нововведениях на светофорах
21.06.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Сегодня в программе:
- что не так с проектом закона о штрафах за опасное вождение,
- насколько закон применим в Пскове,
- кто будет фиксировать нарушения
- почему закон не будет работать.
Кроме того, обсудим, какие нововведения ожидают псковичей на светофорах.
Источник: ПЛН-FM
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