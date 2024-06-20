«На пятой передаче»: О проекте закона о штрафах за опасное вождение и нововведениях на светофорах

Сегодня в программе:

что не так с проектом закона о штрафах за опасное вождение,

насколько закон применим в Пскове,

кто будет фиксировать нарушения

почему закон не будет работать.

Кроме того, обсудим, какие нововведения ожидают псковичей на светофорах.

Источник: ПЛН-FM