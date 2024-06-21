13:00 «На пятой передаче»: О проекте закона о штрафах за опасное вождение и нововведениях на светофорах
21.06.2024 18:20 «Дневной дозор»: «Мама, я жду тебя» - почему Псковская область в числе лидеров по количеству абортов?
21.06.2024 14:00 «Дом Советов»: Андрей Козлов о заморозках, режиме ЧС и мерах поддержки псковских аграриев
21.06.2024 12:50 «На пятой передаче»: О проекте закона о штрафах за опасное вождение и нововведениях на светофорах
«На пятой передаче»: О проекте закона о штрафах за опасное вождение и нововведениях на светофорах
24.06.2024 13:00 «ПЛН-FM»
Ведущий Денис Бахтин и начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Федоров продолжают разговор о работе камер фотовидеофиксации на дорогах региона. Сегодня в выпуске: по каким критериям определяются места установки камер фотовидеофиксации? Сколько камер планируется убрать или передислоцировать? По какому принципу работают муляжи и почему водителям, которые заметили, что это не камера, а муляж, все равно не стоит расслабляться.
Источник: ПЛН-FM
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