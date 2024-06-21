«На пятой передаче»: О проекте закона о штрафах за опасное вождение и нововведениях на светофорах

Ведущий Денис Бахтин и начальник центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД УМВД России по Псковской области Юрий Федоров продолжают разговор о работе камер фотовидеофиксации на дорогах региона. Сегодня в выпуске: по каким критериям определяются места установки камер фотовидеофиксации? Сколько камер планируется убрать или передислоцировать? По какому принципу работают муляжи и почему водителям, которые заметили, что это не камера, а муляж, все равно не стоит расслабляться.

Источник: ПЛН-FM