«На пятой передаче»: Плюсы и минусы установки «лежачих полицейских» на улице Юбилейной в районе Дамбы

Основные темы: в воскресенье опять будет перекрыт центр Пскова, пьяным водителям могут отказать в выплате по КАСКО, плюсы и минусы установки «лежачих полицейских» на улице Юбилейной в районе Дамбы.

Источник: ПЛН-FM