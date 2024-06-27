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«На пятой передаче»: Плюсы и минусы установки «лежачих полицейских» на улице Юбилейной в районе Дамбы

28.06.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Основные темы: в воскресенье опять будет перекрыт центр Пскова, пьяным водителям могут отказать в выплате по КАСКО, плюсы и минусы установки «лежачих полицейских» на улице Юбилейной в районе Дамбы.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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