14:00 «Квартирник»: Казачий ансамбль «Златница» о культуре, больших застольях и влиянии песни на воспитание
12:50 «На пятой передаче»: Плюсы и минусы установки «лежачих полицейских» на улице Юбилейной в районе Дамбы
27.06.2024 18:20 «Дневной дозор»: Регионы хотят наделить правом самостоятельно повышать ставку налога на недвижимость
«На пятой передаче»: Плюсы и минусы установки «лежачих полицейских» на улице Юбилейной в районе Дамбы
28.06.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Основные темы: в воскресенье опять будет перекрыт центр Пскова, пьяным водителям могут отказать в выплате по КАСКО, плюсы и минусы установки «лежачих полицейских» на улице Юбилейной в районе Дамбы.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати