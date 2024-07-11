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«На пятой передаче»: запуск Гагарина, но не в космос

12.07.2024 13:00 «ПЛН-FM»

На волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «На пятой передаче».

Сегодня в программе: светофорная мыльная опера, запуск Гагарина, но не в космос, зачем управление городского хозяйства должно переехать на Звездную. Поговорим про «псковский автомобильный феномен». Большое количество автотранспорта на душу населения – это проблема или констатация факта? Почему к цифрам надо подходить критично и почему количество автотранспорта в регионе никаким образом не говорит о высоком благосостоянии людей? 

 

«На пятой передаче» - это злободневные вопросы для псковских водителей, главные дорожные события, происшествия и автомобили.

Источник: ПЛН-FM



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