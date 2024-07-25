«На пятой передаче»: Ловушки для дорожников и «Особенности национального дорожного ремонта»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче». Сегодня в выпуске:

Частичный демонтаж «лежачих полицейских» на Юбилейной

«Два шага вперед, один шаг назад» и рукотворные ловушки от дорожников;

На Запсковье дорожники провоцируют водителей грубо нарушать Правила дорожного движения с риском лишения прав.

«Особенности национального дорожного ремонта»: с какими проблемами обычно связано улучшение дорог.

Источник: ПЛН-FM