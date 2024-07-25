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«На пятой передаче»: Ловушки для дорожников и «Особенности национального дорожного ремонта»
26.07.2024 13:00 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче». Сегодня в выпуске:
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Частичный демонтаж «лежачих полицейских» на Юбилейной
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«Два шага вперед, один шаг назад» и рукотворные ловушки от дорожников;
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На Запсковье дорожники провоцируют водителей грубо нарушать Правила дорожного движения с риском лишения прав.
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«Особенности национального дорожного ремонта»: с какими проблемами обычно связано улучшение дорог.
Источник: ПЛН-FM
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