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«На пятой передаче»: Ловушки для дорожников и «Особенности национального дорожного ремонта»

26.07.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче». Сегодня в выпуске:

  • Частичный демонтаж «лежачих полицейских» на Юбилейной

  • «Два шага вперед, один шаг назад» и рукотворные ловушки от дорожников;

  • На Запсковье дорожники провоцируют водителей грубо нарушать Правила дорожного движения с риском лишения прав.

  • «Особенности национального дорожного ремонта»: с какими проблемами обычно связано улучшение дорог.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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