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«На пятой передаче»: Обзор последних решений рабочей группы по безопасности дорожного движения

09.08.2024 12:55 «ПЛН-FM»

Слушайте новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче». Сегодня в центре его внимания - последние решения рабочей группы по безопасности дорожного движения:

  • В Пскове уберут последние парковки на центральных улицах,

  • Движение по полосам на перекрестках и попытки регулировать хаос.

  • Жители Корытово против автомобилей посетителей парка-пляжа.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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