12:55 «На пятой передаче»: Обзор последних решений рабочей группы по безопасности дорожного движения
«На пятой передаче»: Обзор последних решений рабочей группы по безопасности дорожного движения
09.08.2024 12:55 «ПЛН-FM»
Слушайте новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче». Сегодня в центре его внимания - последние решения рабочей группы по безопасности дорожного движения:
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В Пскове уберут последние парковки на центральных улицах,
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Движение по полосам на перекрестках и попытки регулировать хаос.
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Жители Корытово против автомобилей посетителей парка-пляжа.
Источник: ПЛН-FM
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