«На пятой передаче»: Обзор последних решений рабочей группы по безопасности дорожного движения

Слушайте новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче». Сегодня в центре его внимания - последние решения рабочей группы по безопасности дорожного движения:

В Пскове уберут последние парковки на центральных улицах,

Движение по полосам на перекрестках и попытки регулировать хаос.

Жители Корытово против автомобилей посетителей парка-пляжа.

Источник: ПЛН-FM