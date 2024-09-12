12:50 «На пятой передаче»: Велодорожки на Фабрициуса, «пумпуриха» на мосту Александра Невского и «стукачество»
«На пятой передаче»: Велодорожки на Фабрициуса, «пумпуриха» на мосту Александра Невского и «стукачество»
13.09.2024 12:50 «ПЛН-FM»
Основные темы выпуска:
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Велодорожки на улице Яна Фабрициуса;
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«Пумпуриха» на мосту Александра Невского;
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Привлечение внимания общественности к нарушениям ПДД - гражданский долг или стукачество?
Источник: ПЛН-FM
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