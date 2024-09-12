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«На пятой передаче»: Велодорожки на Фабрициуса, «пумпуриха» на мосту Александра Невского и «стукачество»

13.09.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Основные темы выпуска:

  • Велодорожки на улице Яна Фабрициуса;

  • «Пумпуриха» на мосту Александра Невского;

  • Привлечение внимания общественности к нарушениям ПДД - гражданский долг или стукачество?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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