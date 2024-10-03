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«На пятой передаче»: Шлагбаум для ПИЛГ - «за» и «против»

04.10.2024 12:50 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Тема выпуска: «Шлагбаум для ПИЛГ» - «за» и «против». Разберёмся в ситуации с ограждением проезда во дворе домов 5 и 7 по улице Балтийской, изучим аргументы сторон.

 

Источник: ПЛН-FM



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