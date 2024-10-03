«На пятой передаче»: Шлагбаум для ПИЛГ - «за» и «против»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Тема выпуска: «Шлагбаум для ПИЛГ» - «за» и «против». Разберёмся в ситуации с ограждением проезда во дворе домов 5 и 7 по улице Балтийской, изучим аргументы сторон.

Источник: ПЛН-FM