«На пятой передаче»: Северный обход Пскова - хроники большой стройки

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Тема выпуска: «Северный обход Пскова - хроники большой стройки». Вспомним основные вехи и этапы большого строительства, рассмотрим финансовую составляющую и другие части кольцевой дороги вокруг Пскова.

Источник: ПЛН-FM