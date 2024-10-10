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«На пятой передаче»: Северный обход Пскова - хроники большой стройки

11.10.2024 12:50 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Тема выпуска: «Северный обход Пскова - хроники большой стройки». Вспомним основные вехи и этапы большого строительства, рассмотрим финансовую составляющую и другие части кольцевой дороги вокруг Пскова.

 

Источник: ПЛН-FM



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