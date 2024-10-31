12:50 «На пятой передаче»: О разметке на Крестовском, как добраться до школы и что с продажами новых авто?
«На пятой передаче»: О разметке на Крестовском, как добраться до школы и что с продажами новых авто?
01.11.2024 12:50 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Темы выпуска:
- Снова о разметке на Крестовском у военного городка.
- Как добраться до школы?
- Что происходит с продажами новых авто?
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати