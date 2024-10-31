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«На пятой передаче»: О разметке на Крестовском, как добраться до школы и что с продажами новых авто?

01.11.2024 12:50 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Темы выпуска:

  • Снова о разметке на Крестовском у военного городка. 
  • Как добраться до школы?
  • Что происходит с продажами новых авто? 

 

Источник: ПЛН-FM



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