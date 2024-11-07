www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
21 октября 18 октября 21 октября 24 октября 17 октября 23 октября 22 октября 22 октября Телефон прямого эфира 24 октября 21 октября 2 августа 22 октября 22 октября Телефон прямого эфира 24 октября

«На пятой передаче»: Куда девать старые покрышки?

08.11.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче». Тема выпуска - куда девать старые автомобильные шины.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Пора ли менять резину?












  смотреть результаты



Пора ли менять резину?












  смотреть результаты