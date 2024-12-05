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«На пятой передаче»: Проезд на красный и побег с места ДТП

06.12.2024 12:55 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Основная тема выпуска - повторяющиеся и очень похожие дорожные происшествия.

  • Остановит ли штраф в 500 рублей за проезд на красный сигнал светофора?
  • «Лупозглазил (а)», перепутал (а) педали - новая классификация ДТП
  • Почему побег виновника с места ДТП может остаться безнаказанным?

 

Источник: ПЛН-FM



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