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«На пятой передаче»: Проезд на красный и побег с места ДТП
06.12.2024 12:55 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Основная тема выпуска - повторяющиеся и очень похожие дорожные происшествия.
- Остановит ли штраф в 500 рублей за проезд на красный сигнал светофора?
- «Лупозглазил (а)», перепутал (а) педали - новая классификация ДТП
- Почему побег виновника с места ДТП может остаться безнаказанным?
Источник: ПЛН-FM
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