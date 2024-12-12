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«На пятой передаче»: Успеют ли в Пскове автоматизировать светофоры за две недели?
13.12.2024 12:50 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Основные темы выпуска:
- Трудный путь организации автоматизированной системы управления дорожным движением в Пскове; успеет ли подрядчик автоматизировать светофоры за две недели?
- Повышение штрафов как способ пополнения казны.
Источник: ПЛН-FM
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