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«На пятой передаче»: Успеют ли в Пскове автоматизировать светофоры за две недели?

13.12.2024 12:50 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Основные темы выпуска:

  • Трудный путь организации автоматизированной системы управления дорожным движением в Пскове; успеет ли подрядчик автоматизировать светофоры за две недели?
  • Повышение штрафов как способ пополнения казны.

 

Источник: ПЛН-FM



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