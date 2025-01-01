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«На пятой передаче»: Автоитоги 2024 в Пскове

03.01.2025 12:50 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Подводим автоитоги 2024 года в Пскове:

  • Китаизация рынка и проблемы европейцев;
  • ОСАГО: на пороге перемен, рост штрафов, новые правила фотовидеофиксации;
  • Особенности дорожного ремонта в сезоне 2024.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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