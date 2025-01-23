14:00 «Квартирник»: Певица и педагог Алина Куценко о следовании за мужем в провинцию и о творческих амбициях
12:35 «Хайпожоры»: Проблемы интернет-провайдеров в РФ, приключения TikTok в Америке и опасен ли Roblox?
23.01.2025 18:20 «Дневной дозор»: 10 лет спустя. Насколько эффективно сработала программа капремонта?
23.01.2025 14:00 «Сообразим на троих»: «правильная» и «неправильная» оппозиция и псковский футбол на распутье
«На пятой передаче»: Надо ли запрещать таймеры для транспорта на городских светофорах
24.01.2025 12:50 «ПЛН-FM»
Слушайте новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Основные темы выпуска:
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Обратный отсчет – за и против. Надо ли запрещать таймеры для транспорта на городских светофорах?
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Статистика аварийности в 2024 году на дорогах Пскова и области.
Источник: ПЛН-FM
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