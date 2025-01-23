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«На пятой передаче»: Надо ли запрещать таймеры для транспорта на городских светофорах

24.01.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Слушайте новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Основные темы выпуска:

  • Обратный отсчет – за и против. Надо ли запрещать таймеры для транспорта на городских светофорах?

  • Статистика аварийности в 2024 году на дорогах Пскова и области. 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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