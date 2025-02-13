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«На пятой передаче»: Госуслуга без права переписки

14.02.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Тема выпуска - новый сервис на портале Госуслуг «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства»:

  • Кому и зачем нужна новая госуслуга.

  • В чем польза нового сервиса для пешеходов и уборочной техники.

  • Почему новый сервис не станет социальной сетью для автомобилистов.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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