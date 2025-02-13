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«На пятой передаче»: Госуслуга без права переписки
14.02.2025 12:50 «ПЛН-FM»
Тема выпуска - новый сервис на портале Госуслуг «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства»:
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Кому и зачем нужна новая госуслуга.
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В чем польза нового сервиса для пешеходов и уборочной техники.
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Почему новый сервис не станет социальной сетью для автомобилистов.
Источник: ПЛН-FM
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