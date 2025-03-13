www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
7 марта 4 марта 10 марта Телефон прямого эфира 28 февраля 21 февраля 30 января 7 марта 10 марта 4 марта 10 марта 5 марта 27 февраля 6 марта 4 марта 30 января

«На пятой передаче»: рейтинг автошкол

14.03.2025 12:55 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Тема выпуска: планы создания общероссийского рейтинга автошкол:

  • Насколько объективным будет рейтинг.
  • Чего не хватает в автошкольном образовании?

Об этом подробнее - в нашем эфире.

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Надо ли ввести более жесткие меры по борьбе с рыбаками, выходящими на хрупкий лед?










  смотреть результаты



Надо ли ввести более жесткие меры по борьбе с рыбаками, выходящими на хрупкий лед?










  смотреть результаты