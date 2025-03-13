«На пятой передаче»: рейтинг автошкол

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Тема выпуска: планы создания общероссийского рейтинга автошкол:

Насколько объективным будет рейтинг.

Чего не хватает в автошкольном образовании?

Об этом подробнее - в нашем эфире.

Источник: ПЛН-FM