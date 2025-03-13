13.03.2025 19:00 «Квадратные метры» с Олегом Брячаком: Об опыте импортозамещения и покупке недвижимости
«На пятой передаче»: рейтинг автошкол
14.03.2025 12:55 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Тема выпуска: планы создания общероссийского рейтинга автошкол:
- Насколько объективным будет рейтинг.
- Чего не хватает в автошкольном образовании?
Об этом подробнее - в нашем эфире.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати