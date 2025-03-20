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«На пятой передаче»: Мартовское обострение - дураки и дороги
21.03.2025 12:55 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Темы выпуска:
- Мартовское обострение - дураки и дороги;
- Итоги межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения от 19 марта - что изменится на дорогах в Пскове;
- Суд выигран, но истец в проигрыше. Вынесено решение по иску гаражного кооператива к администрации Пскова.
Источник: ПЛН-FM
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