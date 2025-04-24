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«На пятой передаче»: Зачем устраивать побегушки в центре Пскова в рабочий день 

25.04.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Тема выпуска - ограничения движения в Пскове 6 мая: зачем устраивать забеги в центре города в рабочий день.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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