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«Особое мнение»: Экс-губернатор Евгений Михайлов о перспективах «перезагрузки» политической системы в России

17.04.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о перспективах «перезагрузки» политической системы в России.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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