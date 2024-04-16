14:00 «Особое мнение»: Экс-губернатор Евгений Михайлов о перспективах «перезагрузки» политической системы в России
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«Особое мнение»: Экс-губернатор Евгений Михайлов о перспективах «перезагрузки» политической системы в России
17.04.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов.
Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о перспективах «перезагрузки» политической системы в России.
Источник: ПЛН-FM
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