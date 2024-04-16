«Особое мнение»: Экс-губернатор Евгений Михайлов о перспективах «перезагрузки» политической системы в России

Гость студии - экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о перспективах «перезагрузки» политической системы в России.

Источник: ПЛН-FM