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«Особое мнение»: Директор псковского «Экопрома» о ситуации с мусором

12.07.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Гостем нового выпуска программы «Особое мнение» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стал директор псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев.

Он ответил на вопросы ведущего программы Константин Калиниченко о сложившейся ситуации на мусорном рынке Псковской области.

 

Источник: ПЛН-FM



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