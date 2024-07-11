«Особое мнение»: Директор псковского «Экопрома» о ситуации с мусором

Гостем нового выпуска программы «Особое мнение» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стал директор псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев.

Он ответил на вопросы ведущего программы Константин Калиниченко о сложившейся ситуации на мусорном рынке Псковской области.

Источник: ПЛН-FM