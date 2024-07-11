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«Особое мнение»: Директор псковского «Экопрома» о ситуации с мусором
12.07.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Гостем нового выпуска программы «Особое мнение» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стал директор псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев.
Он ответил на вопросы ведущего программы Константин Калиниченко о сложившейся ситуации на мусорном рынке Псковской области.
Источник: ПЛН-FM
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