01.10.2024 12:50 «Гонки по вертикали»: сенатор Х, две большие разницы и 100 самых влиятельных персон
«Особое мнение»: Ситуация в псковском «Яблоке» и итоги ЕДГ-2024
02.10.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) начинает серию программ «Особое мнение» с участием руководителей региональных отделений партий. В ближайшие недели мы обсудим с ними ситуацию в общественно-политической сфере, проблемы, итоги сентябрьских выборов и ближайшие планы.
Сегодня участником программы стал председатель псковского «Яблока», депутат областного Собрания Артур Гайдук.
Ведущий программы, главный редактор ПЛН Александр Савенко узнает у него, какие задачи стоят перед этой оппозиционной партией в условиях новой политической реальности, кто «рулит» в региональном отделении и каким Артур Гайдук видит будущее организации. Также участники программы обсудили другие актуальные темы.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати