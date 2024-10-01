www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
16 сентября 2 августа 19 сентября 5 сентября 17 сентября 12 сентября 20 сентября 9 сентября 10 сентября 20 сентября Телефон прямого эфира 9 сентября 10 сентября 9 сентября 17 сентября 5 сентября

«Особое мнение»: Ситуация в псковском «Яблоке» и итоги ЕДГ-2024

02.10.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) начинает серию программ «Особое мнение» с участием руководителей региональных отделений партий. В ближайшие недели мы обсудим с ними ситуацию в общественно-политической сфере, проблемы, итоги сентябрьских выборов и ближайшие планы.

Сегодня участником программы стал председатель псковского «Яблока», депутат областного Собрания Артур Гайдук.

Ведущий программы, главный редактор ПЛН Александр Савенко узнает у него, какие задачи стоят перед этой оппозиционной партией в условиях новой политической реальности, кто «рулит» в региональном отделении и каким Артур Гайдук видит будущее организации. Также участники программы обсудили другие актуальные темы.

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Владимир Мединский озвучил предложение уйти от 11-летнего обучения. На ваш взгляд, нуждается ли система школьного образования в подобных нововведениях?











  смотреть результаты



Владимир Мединский озвучил предложение уйти от 11-летнего обучения. На ваш взгляд, нуждается ли система школьного образования в подобных нововведениях?











  смотреть результаты