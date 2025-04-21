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«Особое мнение» Валерия Гарбузова: 100 дней президентства Трампа
22.04.2025 12:55 «ПЛН-FM»
Американский лидер Дональд Трамп приближается к первым 100 дням своего второго президентства. К этой отсечке он придет 30 апреля.
Что Трамп успел за это время? Какие свои планы и обещания исполнил, а какие нет? «Особое мнение» на этот счет выскажет гость студии - член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов.
Источник: ПЛН-FM
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