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«Особое мнение» Валерия Гарбузова: 100 дней президентства Трампа

22.04.2025 12:55 «ПЛН-FM»

Американский лидер Дональд Трамп приближается к первым 100 дням своего второго президентства. К этой отсечке он придет 30 апреля.

Что Трамп успел за это время? Какие свои планы и обещания исполнил, а какие нет? «Особое мнение» на этот счет выскажет гость студии - член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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