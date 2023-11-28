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Антон Минаков в «Политбюро»: вопросы ребром и ответы без цензуры

29.11.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

Ведущий программы, главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко поставил перед собеседником вопросы ребром. Разговор, в частности, шел о месте Либерально-демократической партии России в политической системе после смерти многолетнего бессменного лидера организации Владимира Жириновского, о проблемах и перспективах регионального отделения ЛДПР и о других актуальных темах.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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