Антон Минаков в «Политбюро»: вопросы ребром и ответы без цензуры

Гость студии - региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

Ведущий программы, главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко поставил перед собеседником вопросы ребром. Разговор, в частности, шел о месте Либерально-демократической партии России в политической системе после смерти многолетнего бессменного лидера организации Владимира Жириновского, о проблемах и перспективах регионального отделения ЛДПР и о других актуальных темах.

Источник: ПЛН-FM