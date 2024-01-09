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Артур Гайдук в «Политбюро»: вопросы ребром и ответы без цензуры

10.01.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM (102.6 FM) продолжают реализацию проекта «Политбюро», в котором региональные политики попадают под жесткий прессинг и шквал острых вопросов.

Участником очередного выпуска программы стал руководитель регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук. По традиции ведущий программы - главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко поставил перед своим собеседником вопросы ребром и предложил для обсуждения ряд гипотетических ситуаций.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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