09.01.2024 13:00 «Гонки по вертикали»: 10 лет в эфире, президентская кампания и схватка двух йокодзун
Артур Гайдук в «Политбюро»: вопросы ребром и ответы без цензуры
10.01.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM (102.6 FM) продолжают реализацию проекта «Политбюро», в котором региональные политики попадают под жесткий прессинг и шквал острых вопросов.
Участником очередного выпуска программы стал руководитель регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук. По традиции ведущий программы - главный редактор интернет-портала ПЛН Александр Савенко поставил перед своим собеседником вопросы ребром и предложил для обсуждения ряд гипотетических ситуаций.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати