«Подстрочник»: Где заканчивается сценический образ и начинается живой человек?

Гости студии - арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин и артист театра Сергей Скобелев. Ведущая Дина Дабришюте узнала у них, с чего начинается современный театр, какие клички дают друг другу актеры, где заканчивается сценический образ и начинается живой человек. Также гости студии расскажут, чем Псковский драмтеатр готов удивлять своего зрителя этой весной.

Источник: ПЛН-FM