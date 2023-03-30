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«Подстрочник»: Где заканчивается сценический образ и начинается живой человек?

31.03.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Гости студии - арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин и артист театра Сергей Скобелев. Ведущая Дина Дабришюте узнала у них, с чего начинается современный театр, какие клички дают друг другу актеры, где заканчивается сценический образ и начинается живой человек. Также гости студии расскажут, чем Псковский драмтеатр готов удивлять своего зрителя этой весной.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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