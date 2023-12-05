«Подстрочник»: «Мо Янь фест» в Пскове
06.12.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Сегодня, 6 декабря, в Псковском драмтеатре открывается «Мо Янь фест» – фестиваль, посвященный творчеству живого классика китайской литературы, лауреата Нобелевской премии Мо Яня. В течение нескольких дней псковичи смогут познакомиться с произведениями китайских писателей и их интерпретациями в кино и театре. Как родилась идея фестиваля? Какова будет его программа и каких сюрпризов ждать? Об этом и многом другом ведущий Артем Татаренко поговорил с арт-директором Псковского драмтеатра Андреем Прониным.
Источник: ПЛН-FM
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