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«Подстрочник»: «Мо Янь фест» в Пскове

06.12.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня, 6 декабря, в Псковском драмтеатре открывается «Мо Янь фест» – фестиваль, посвященный творчеству живого классика китайской литературы, лауреата Нобелевской премии Мо Яня. В течение нескольких дней псковичи смогут познакомиться с произведениями китайских писателей и их интерпретациями в кино и театре. Как родилась идея фестиваля? Какова будет его программа и каких сюрпризов ждать? Об этом и многом другом ведущий Артем Татаренко поговорил с арт-директором Псковского драмтеатра Андреем Прониным.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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