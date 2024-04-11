«Подстрочник»: О любви, сексе и гастролях Ереванского русского драмтеатра в Пскове

В Пскове проходят «Большие гастроли» Ереванского государственного русского драматического театра имени К. С. Станиславского. Вчера артисты представили на сцене Псковского драмтеатра «Маленькие трагедии» по циклу пьес Пушкина, а сегодня псковские зрители смогут увидеть спектакль «Люди. Звери. Обстоятельства» по пьесе драматурга Дона Нигро.

Подробнее о «Больших гастролях», о сущности современного театра, о сексе, любви и методах избавления от творческого стресса ведущая Дина Дабришюте поговорила с художественным руководителем Ереванского государственного русского драмтеатра имени К. С. Станиславского Кареном Нерсисяном и артисткой театра Еленой Варданян.

Источник: ПЛН-FM