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«Подстрочник»: О любви, сексе и гастролях Ереванского русского драмтеатра в Пскове
12.04.2024 14:00 «ПЛН-FM»
В Пскове проходят «Большие гастроли» Ереванского государственного русского драматического театра имени К. С. Станиславского. Вчера артисты представили на сцене Псковского драмтеатра «Маленькие трагедии» по циклу пьес Пушкина, а сегодня псковские зрители смогут увидеть спектакль «Люди. Звери. Обстоятельства» по пьесе драматурга Дона Нигро.
Подробнее о «Больших гастролях», о сущности современного театра, о сексе, любви и методах избавления от творческого стресса ведущая Дина Дабришюте поговорила с художественным руководителем Ереванского государственного русского драмтеатра имени К. С. Станиславского Кареном Нерсисяном и артисткой театра Еленой Варданян.
Источник: ПЛН-FM
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