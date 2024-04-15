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«Подстрочник»: Дни Пушкинской поэзии и русской культуры-2024

16.04.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Новый выпуск посвящен разговору о предстоящих в июне Днях Пушкинской поэзии и русской культуры. Мероприятия будут проходить с 6 по 9 июня и в этом году приурочены к 225-летию поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Чем эти Дни Пушкинской поэзии и русской культуры будут отличаться от праздников поэзии минувших лет? Кто в этом году возглавит команду организаторов праздника? Каких звездных гостей следует ожидать? На кого в большей степени будет ориентирована программа праздника? Об этом и многом другом рассказали начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и директор проектной деятельности ТКД Татьяна Мартынова.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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