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«Подстрочниник»: Территориальное общественное самоуправление в вопросах и ответах
18.04.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.
Ведущая Любовь Кузнецова подробно поговорила с ней о территориальном общественном самоуправлении: сколько на сегодняшний день в Псковской области ТОСов; все ли они «рабочие», какие проблемы решают, действительно ли ТОСы подменяют собой местные власти и каков эффект от конкурсов проектов ТОС, которые проводятся в Псковской области.
Источник: ПЛН-FM
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