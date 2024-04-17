«Подстрочниник»: Территориальное общественное самоуправление в вопросах и ответах

Гость студии - начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.

Ведущая Любовь Кузнецова подробно поговорила с ней о территориальном общественном самоуправлении: сколько на сегодняшний день в Псковской области ТОСов; все ли они «рабочие», какие проблемы решают, действительно ли ТОСы подменяют собой местные власти и каков эффект от конкурсов проектов ТОС, которые проводятся в Псковской области.

Источник: ПЛН-FM