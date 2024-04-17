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«Подстрочниник»: Территориальное общественное самоуправление в вопросах и ответах

18.04.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.

Ведущая Любовь Кузнецова подробно поговорила с ней о территориальном общественном самоуправлении: сколько на сегодняшний день в Псковской области ТОСов; все ли они «рабочие», какие проблемы решают, действительно ли ТОСы подменяют собой местные власти и каков эффект от конкурсов проектов ТОС, которые проводятся в Псковской области.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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