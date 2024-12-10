14:00 «Подстрочник»: Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области» как сообщество глав
«Подстрочник»: Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области» как сообщество глав
11.12.2024 14:00 «ПЛН-FM»
В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Подстрочник». В этой программе мы поговорили о роли Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», ее основных задачах: для чего и для кого создана Ассоциация.
Сегодня гостями студии стали:
- Елена Тимашова, начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.
- Валентина Понизовская, руководитель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского муниципального округа.
Ведущий - Константин Калиниченко.
Источник: ПЛН-FM
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