«Подстрочник»: Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области» как сообщество глав

В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Подстрочник». В этой программе мы поговорили о роли Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», ее основных задачах: для чего и для кого создана Ассоциация.

Сегодня гостями студии стали:

Елена Тимашова, начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.

Валентина Понизовская, руководитель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского муниципального округа.

Ведущий - Константин Калиниченко.

Источник: ПЛН-FM