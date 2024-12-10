www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
28 ноября 8 ноября 2 декабря Телефон прямого эфира 26 ноября 22 ноября 22 октября 25 ноября 22 ноября 22 октября 18 ноября 21 ноября 21 ноября 23 октября 2 декабря 22 октября

«Подстрочник»: Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области» как сообщество глав

11.12.2024 14:00 «ПЛН-FM»

В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Подстрочник». В этой программе мы поговорили о роли Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», ее основных задачах: для чего и для кого создана Ассоциация.

Сегодня гостями студии стали:

  • Елена Тимашова, начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.
  • Валентина Понизовская, руководитель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского муниципального округа.

Ведущий - Константин Калиниченко.

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Считаете ли вы нагрузку на сегодняшних школьников чрезмерной?











  смотреть результаты



Считаете ли вы нагрузку на сегодняшних школьников чрезмерной?











  смотреть результаты