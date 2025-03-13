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«Подстрочник»: группа Zventa Sventana на ПЛН FM
14.03.2025 14:00 «ПЛН-FM»
В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Подстрочник».
51 Фестиваль русской музыки в этом году как никогда богат на традиционную народную культуру. Вместе с оркестром «Персимфанс» группа Zventa Sventana выступит на концерте-открытии.
Гостями студии стали:
- Тина Кузнецова, лидер музыкального проекта Zventa Sventana,
- Юрий Усачев, основатель группы «Гости из будущего», сооснователь Zventa Sventana,
- Евгений Бархатов, директор оркестра «Персимфанс».
Как петь народные песни под драм машину? Что получится, если к крестьянской песне добавить симфонический оркестр? Где и как найти свои корни и почему слово «фольклор» пора запретить? Об этом и многом другом с участниками группы поговорила ведущая Дина Дабришюте.
Источник: ПЛН-FM
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