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«Подстрочник»: Русский хоррор на псковской сцене

18.04.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Новый выпуск посвящен премьере спектакля «Каинова печать» на псковской сцене. Гости студии — арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин и режиссер Тимур Кулов.

Из чего состоит театральная «страшная история»? Где заканчивается режиссерская свобода и начинается авторский текст? Как рождается умирает спектакль? И на что надеется режиссер Тимур Кулов? Об этом и многом другом с участниками программы поговорила ведущая Дина Дабришюте.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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