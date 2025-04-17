17.04.2025 14:00 «Сообразим на троих»: Борьба с коррупцией и реготделения партий перед стартом выборов
«Подстрочник»: Русский хоррор на псковской сцене
18.04.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Новый выпуск посвящен премьере спектакля «Каинова печать» на псковской сцене. Гости студии — арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин и режиссер Тимур Кулов.
Из чего состоит театральная «страшная история»? Где заканчивается режиссерская свобода и начинается авторский текст? Как рождается умирает спектакль? И на что надеется режиссер Тимур Кулов? Об этом и многом другом с участниками программы поговорила ведущая Дина Дабришюте.
Источник: ПЛН-FM
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